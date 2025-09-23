Nie żyje szczecińska radna Maria Schneider

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Maria Schneider. Szczecińska radna miejska, z ramienia Koalicji Obywatelskiej miała 55 lat.

Edycja tekstu: Michał Król

W ostatnich wyborach samorządowych z powodzeniem kandydowała z okręgu nr 1 obejmującego Prawobrzeże, uzyskując prawie 1600 głosów. Zasiadała w komisji Rady Miasta ds. sportu.Mandat po Marii Schneider obejmie kolejna osoba z listy Koalicji Obywatelskiej. Będzie nią Roman Herczyński.