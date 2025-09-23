Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Nie żyje szczecińska radna Maria Schneider

Region Antoni Stefański

Fot. Facebook / Maria Schneider
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Maria Schneider. Szczecińska radna miejska, z ramienia Koalicji Obywatelskiej miała 55 lat.
W ostatnich wyborach samorządowych z powodzeniem kandydowała z okręgu nr 1 obejmującego Prawobrzeże, uzyskując prawie 1600 głosów. Zasiadała w komisji Rady Miasta ds. sportu.

Mandat po Marii Schneider obejmie kolejna osoba z listy Koalicji Obywatelskiej. Będzie nią Roman Herczyński.

