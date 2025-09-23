Poszukiwany mężczyzna zatrzymany po domowej awanturze

Policjanci z Wałcza zatrzymali poszukiwanego 39-letniego mężczyznę po domowej awanturze. Do zdarzenia doszło w Mirosławcu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Mundurowi dostali wezwanie do interwencji domowej, ale po dotarciu na miejsce nie zastali jednego z uczestników awantury. Okazało się, że 39-latek był poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Szybko udało się go zatrzymać na terenie miasta.Podczas zatrzymania 39-latek zachowywał się agresywnie i groził funkcjonariuszom. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Może mu grozić do 3 lat więzienia.