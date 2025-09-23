Wybory do Rad Osiedli - więcej niż jeden głos na karcie

W niedzielę odbędą się wybory do szczecińskich Rad Osiedli. Lokale wyborcze otwarte będą od 9:00 do 20:00.

Na większości osiedli głos oddać będzie można na 5 kandydatów, na Pogodnie i Gumieńcach - na 7. Dlaczego - tłumaczy przewodnicząca Miejskiej komisji Wyborczej Urszula Pańka.- To są rady, gdzie mieszka powyżej 20 tysięcy mieszkańców i nie będzie 15 mandatów, tylko 21 - tłumaczy Pańka.Na osiedlach Wielgowo i Drzetowo-Grabowo dwóch kandydatów zrezygnowało z udziału w wyborach - poinformowała przewodnicząca.- Na takiej karcie będzie po prostu pominięty numer. Będzie 1, 2, 3, 4, puste miejsce i 6 - wyjaśnia Pańka.Żeby rada osiedla powstała, przynajmniej 5 proc. mieszkańców musi oddać głos w wyborach.