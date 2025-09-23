Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wybory do Rad Osiedli - więcej niż jeden głos na karcie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W niedzielę odbędą się wybory do szczecińskich Rad Osiedli. Lokale wyborcze otwarte będą od 9:00 do 20:00.
Na większości osiedli głos oddać będzie można na 5 kandydatów, na Pogodnie i Gumieńcach - na 7. Dlaczego - tłumaczy przewodnicząca Miejskiej komisji Wyborczej Urszula Pańka.

- To są rady, gdzie mieszka powyżej 20 tysięcy mieszkańców i nie będzie 15 mandatów, tylko 21 - tłumaczy Pańka.

Na osiedlach Wielgowo i Drzetowo-Grabowo dwóch kandydatów zrezygnowało z udziału w wyborach - poinformowała przewodnicząca.

- Na takiej karcie będzie po prostu pominięty numer. Będzie 1, 2, 3, 4, puste miejsce i 6 - wyjaśnia Pańka.

Żeby rada osiedla powstała, przynajmniej 5 proc. mieszkańców musi oddać głos w wyborach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Najnowsze podcasty