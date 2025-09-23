Dewastowali autokar Lechii Gdańsk, złapała ich policja

Uszkodzili autokar drużyny piłkarskiej - teraz będą tłumaczyć się przed sądem.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali w weekend dwóch mężczyzn, którzy pomazali farbą w sprayu autokar przyjezdnej drużyny piłkarskiej. Jeden z nich nagrywał całe zajście telefonem komórkowym.Wandali zauważyli policjanci, którzy patrolowali teren w nieoznakowym radiowozie. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty zarzutów uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Właściciel pojazdu oszacował straty na 16 tysięcy złotych.