Naukowcy z ZUT wyróżnieni w prestiżowym rankingu

Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wyróżnieni w rankingu Uniwersytetu Stanforda.

Lista naukowców ZUT w gronie TOP 2% sklasyfikowanych pod względem całości dokonań naukowych (wg pozycji zajmowanej na liście):

Prof. Jacek Piskorowski, Wydział Elektryczny





Na liście podsumowującej cytowalność w 2024 r. sklasyfikowano 236 tys. naukowców, w tym 1432 z polską afiliacją. W tym gronie ZUT reprezentuje 15 osób.



Lista naukowców ZUT najczęściej cytowanych w 2024 r. (wg pozycji zajmowanej na liście):



Prof. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Prof. Andrzej K.Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Prof. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. uczelni, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Prof. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Prof. Elżbieta K. Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Prof. Beata Michalkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Prof. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Prof. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. uczelni, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Prof. Sławomir M. Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Dr inż. Rafał Grzejda, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Prof. Janusz Błaszkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa



Łącznie na obu listach sklasyfikowano 21 naukowców z naszej Uczelni, rok temu było ich 17, a dwa lata temu 20.





