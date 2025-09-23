Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Naukowcy z ZUT wyróżnieni w prestiżowym rankingu

Region Jakub Tomala

JM Rektor ZUT, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman oraz prof. dr hab. inż. Marek Gryta z Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska WTiICh ZUT. Fot. ZUT
Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wyróżnieni w rankingu Uniwersytetu Stanforda.
Szesnastu pracowników ZUT znalazło się na prestiżowej liście Top 2%, która wskazuje najbardziej wpływowych naukowców świata.

W klasyfikacji uczestników pod uwagę bierze się różne kryteria - tłumaczy Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa ZUT.

- Ten ranking to nic innego jak dwa najważniejsze zestawienia. Pierwsze uwzględniające całość dorobku naukowego, drugie to lista badaczy, których publikacje w ubiegłym roku cytowano najczęściej - mówi Kujawa.

W sumie w rankingu pojawiło się 1412 naukowców z całej Polski. Pracownicy ZUT wyróżnieni w rankingu pochodzą z różnych katedr i zakładów.

Najwięcej - bo aż dziesięciu - to pracownicy Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - dodaje rzeczniczka prasowa ZUT.

- Dwóch z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, po jednym naukowcu z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i dwóch naukowców z Wydziału Elektrycznego.

Lista naukowców ZUT w gronie TOP 2% sklasyfikowanych pod względem całości dokonań naukowych (wg pozycji zajmowanej na liście):

Prof. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Andrzej K. Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Prof. Maria U. Tomaszewska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Beata Tryba, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. inż. Xuecheng Chen, prof. uczelni, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Sławomir M. Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Prof. Elżbieta K. Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Prof. Beata Michalkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Jacek Przepiórski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Janusz Błaszkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Prof. Krzysztof Okarma, Wydział Elektryczny
Prof. Jacek Piskorowski, Wydział Elektryczny

Na liście podsumowującej cytowalność w 2024 r. sklasyfikowano 236 tys. naukowców, w tym 1432 z polską afiliacją. W tym gronie ZUT reprezentuje 15 osób.

Lista naukowców ZUT najczęściej cytowanych w 2024 r. (wg pozycji zajmowanej na liście):

Prof. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Andrzej K.Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Prof. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. uczelni, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Prof. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Elżbieta K. Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Prof. Beata Michalkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Prof. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. uczelni, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dr hab. inż. Kamil Urbanowicz, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Prof. Sławomir M. Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Dr inż. Rafał Grzejda, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Prof. Janusz Błaszkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Łącznie na obu listach sklasyfikowano 21 naukowców z naszej Uczelni, rok temu było ich 17, a dwa lata temu 20.

Edycja tekstu: Michał Król
