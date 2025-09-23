Matcha coraz bardziej popularna i coraz droższa [ZDJĘCIA]

Można pić ją z mlekiem, sokiem owocowym lub z wodą. Mowa o matchy, czyli o zielonym proszku z japońskiej herbaty, który cieszy się coraz większą popularnością.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Ma też wiele zdrowotnych właściwości - mówi dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, specjalista ds. żywienia. - Możemy wymienić właściwości: wpływ na funkcje poznawcze, czyli właśnie pamięć, wykonywanie jakichś zadań. Też mówię, że matcha jest świetna, czy jak mamy jakiś egzamin, czy sesję, czy właśnie jakiś trudniejszy okres pracy, jakiś ważny projekt, musimy się skupić, bo ona też działa dłużej niż kofeina w kawie.Za wzrostem zainteresowania tym napojem idzie też wzrost cen. - Co na niego wpływa?- Przede wszystkim popyt i podaż - wyjaśnia profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - Z jednej strony mamy dzisiaj do czynienia ze wzmożonym popytem na herbatę matcha, bo to stało się trendy, jest wylansowane przez influencerów i drugi czynnik, podaż herbaty matcha na rynkach światowych jest mało elastyczna.Matcha jest wrażliwa na słońce i wysokie temperatury - mogą one sprawić, że straci swoje właściwości. Dlatego powinno się ją przechowywać w zamkniętym opakowaniu w zacienionym, chłodnym miejscu.