Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Matcha coraz bardziej popularna i coraz droższa [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Można pić ją z mlekiem, sokiem owocowym lub z wodą. Mowa o matchy, czyli o zielonym proszku z japońskiej herbaty, który cieszy się coraz większą popularnością.
- Ma też wiele zdrowotnych właściwości - mówi dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, specjalista ds. żywienia. - Możemy wymienić właściwości: wpływ na funkcje poznawcze, czyli właśnie pamięć, wykonywanie jakichś zadań. Też mówię, że matcha jest świetna, czy jak mamy jakiś egzamin, czy sesję, czy właśnie jakiś trudniejszy okres pracy, jakiś ważny projekt, musimy się skupić, bo ona też działa dłużej niż kofeina w kawie.

Za wzrostem zainteresowania tym napojem idzie też wzrost cen. - Co na niego wpływa?

- Przede wszystkim popyt i podaż - wyjaśnia profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - Z jednej strony mamy dzisiaj do czynienia ze wzmożonym popytem na herbatę matcha, bo to stało się trendy, jest wylansowane przez influencerów i drugi czynnik, podaż herbaty matcha na rynkach światowych jest mało elastyczna.

Matcha jest wrażliwa na słońce i wysokie temperatury - mogą one sprawić, że straci swoje właściwości. Dlatego powinno się ją przechowywać w zamkniętym opakowaniu w zacienionym, chłodnym miejscu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
mówi dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM, specjalista ds. żywienia.
- Przede wszystkim popyt i podaż - wyjaśnia profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od 17 września oglądane 6527 razy)
  2. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 4902 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od przedwczoraj oglądane 4113 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3475 razy)
  5. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od wczoraj oglądane 2857 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dzień Psiaka i Kociaka" - festyn na rzecz bezdomnych zwierzaków w Dobrej [WIDEO, ZDJECIA]

Najnowsze podcasty