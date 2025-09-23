Problem z poidełkami w jednej ze szczecińskich podstawówek [ZDJĘCIA]

Stara instalacja uniemożliwia montaż poidełka w jednej ze szczecińskich podstawówek. Na wniosek Rady Rodziców trzy lata temu postawiono dwa dystrybutory z wodą. Ich roczny koszt utrzymania to około czterech tysięcy złotych.

Dlatego za korzystanie z urządzeń pobierana jest dobrowolna opłata.- W tym roku szkolnym musiała wzrosnąć, bo nie każdy rodzic chce płacić - wyjaśnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie Agnieszka Ruks. - W tym roku szkolnym jest opłata zwiększona do 15 zł, ponieważ tych wpłat nie ma 100 procent, a w wakacje były wymieniane filtry i ta opłata została zwiększona.W wielu szkołach na terenie Szczecina poidełka montuje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jak wyjaśnia rzeczniczka ZWIK Hanna Pieczyńska, najpierw konieczne są badania jakości wody, a tych Szkoła Podstawowa nr 5 nie przeszła pomyślnie. - Biorąc pod uwagę, że tutaj chodzi o zdrowie i dobro naszych dzieci, to my, zanim wejdziemy we współpracę z daną jednostką czy placówką badamy wodę, a później dwa razy w roku również po uruchomieniu tego poidełka.W Szczecinie za sieć miejską do przyłączy odpowiada ZWIK, a za instalacje w budynkach odpowiada zarządca lub właściciel budynku.