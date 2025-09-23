Będzie przebudowa cmentarza w Dąbiu

Szykują się zmiany na dąbskim cmentarzu. Rozpoczyna się przebudowa głównej alejki - od bramy głównej do placu z krzyżem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Nowa alejka wykonana będzie z kostki betonowej, a centralny plac - z kostki kamiennej. Powstaną też nowe krawężniki, a wzdłuż drogi stanie osiem ławek. Wokół pojawią się nowe krzewy i rabatki.Inwestycja realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, a jej koszt to ponad pół miliona złotych. Wykonawca ma cztery miesiące na zakończenie robót.