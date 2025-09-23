Kościół w Będargowie przechodzi remont

Trwa renowacja zabytkowego kościoła w powiecie polickim. Mowa o XIII-wiecznym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Będargowie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a roboty budowlane - w lipcu tego roku.Co jest do zrobienia wymienia Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Zszycie spękanych murów oraz ich naprawa, wzmocnienie fundamentów świątyni, wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, czy też malowanie ścian we wnętrzu kościoła, aby przywrócić je do stanu pierwotnego.Zakończenie całej inwestycji jest planowane na początek listopada.