Kościół w Będargowie przechodzi remont

Region Anna Pałamar

Trwa renowacja zabytkowego kościoła w powiecie polickim. Mowa o XIII-wiecznym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Będargowie.
Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a roboty budowlane - w lipcu tego roku.

Co jest do zrobienia wymienia Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Zszycie spękanych murów oraz ich naprawa, wzmocnienie fundamentów świątyni, wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, czy też malowanie ścian we wnętrzu kościoła, aby przywrócić je do stanu pierwotnego.

Zakończenie całej inwestycji jest planowane na początek listopada.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Co jest do zrobienia wymienia Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Najnowsze podcasty