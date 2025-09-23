Kończy się nabór wniosków na mieszkanie socjalne

Został jeszcze tydzień na składanie wniosków o najem socjalny lokali w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Mają one pomóc stanąć na nogi osobom w trudnej sytuacji życiowej i tym o niskich dochodach. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu dokumentów do 30 września.Odpowiednie druki można pobrać ze strony internetowej ZBILK-u albo wypełnić osobiście w siedzibie przy ul. Mariackiej 25.