  Reklama  
Kończy się nabór wniosków na mieszkanie socjalne

źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)
Został jeszcze tydzień na składanie wniosków o najem socjalny lokali w Szczecinie.
Mają one pomóc stanąć na nogi osobom w trudnej sytuacji życiowej i tym o niskich dochodach. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu dokumentów do 30 września.

Odpowiednie druki można pobrać ze strony internetowej ZBILK-u albo wypełnić osobiście w siedzibie przy ul. Mariackiej 25.

