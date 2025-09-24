Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy

Fałszywkami zapłacili za zakupy - przy drugiej próbie - wpadli. To dwaj nieletni z Lipian.

Chłopcy zapłacili, w jednym ze sklepów, banknotem 50-złotowym. Następnie, w drugim sklepie, próbowali zrobić to samo. Zareagowała jednak ekspedientka. Dzięki jej czujności - banknot nie znalazł się w obiegu.Kobieta powiadomiła policję. Mundurowi zabezpieczyli fałszywki w dwóch punktach i zatrzymali nieletnich. Chłopcy za swój czyn odpowiedzą teraz przed Sądem Rodzinnym.