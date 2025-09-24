Dwie osoby z wykrytymi zmianami nowotworowymi podczas badań profilaktycznych

116 przebadanych osób, jedna z nich skierowana na pogłębioną diagnostykę, dwie z wykrytymi zmianami nowotworowymi. To wyniki profilaktycznych badań urologicznych, jakie przeprowadzono wczoraj w szczecińskim szpitalu na Pomorzanach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Specjaliści z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej przez cztery godziny przyjmowali pacjentów, którzy wcześniej zarejestrowali się na wizytę - relacjonuje Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.- Takie akcje pokazują, jak ogromne znaczenie ma profilaktyka. Wczesne wykrycie choroby, zwłaszcza nowotworowej, daje pacjentom znacznie większe szanse na skuteczne leczenie. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze się wahają, by nie odkładali badań na później - mówi Iżakowski.Warto pamiętać, że badania urologiczne są dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.