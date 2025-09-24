Najnowocześniejszy prom PŻM na próbach morskich

Zbudowana w Gdańsku jednostka "Jantar Unity" z pierwszej części prób na Bałtyku powróciła w sobotę, zabunkrowano paliwo gazowe, po czym prom znów wyszedł w morze.

Edycja tekstu: Michał Król

Jednostka jest prototypem serii, więc próby morskie są bardzo ważnym testem statku - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.- Próby morskie zaczęły się 15 września na Bałtyku. Sprawdzono między innymi działanie napędu pod pełnym obciążeniem, a także wszystkie systemy nawigacyjne, bezpieczeństwa i łączności - mówi Gogol.Jak dodał Gogol, budowane dla Unity Line promy posiadają super ekologiczny napęd pozwalający na znaczącą redukcję CO2. Są napędzane czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym.Jeśli wszystkie testy przebiegną pomyślnie, prom zostanie skierowany do stoczni na prace wykończeniowe. Przekazanie jest planowane na grudzień. Chrzest jednostki odbędzie się w Szczecinie.Prom „Jantar Unity” ma 195,6 m długości i 32,2 szerokości. Długość linii ładunkowej to z kolei 4100 m. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, a załoga będzie liczyła 50 osób.