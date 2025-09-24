Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Najnowocześniejszy prom PŻM na próbach morskich

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Polsteam
Mat. Polsteam
Zbudowana w Gdańsku jednostka "Jantar Unity" z pierwszej części prób na Bałtyku powróciła w sobotę, zabunkrowano paliwo gazowe, po czym prom znów wyszedł w morze.
Jednostka jest prototypem serii, więc próby morskie są bardzo ważnym testem statku - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.

- Próby morskie zaczęły się 15 września na Bałtyku. Sprawdzono między innymi działanie napędu pod pełnym obciążeniem, a także wszystkie systemy nawigacyjne, bezpieczeństwa i łączności - mówi Gogol.

Jak dodał Gogol, budowane dla Unity Line promy posiadają super ekologiczny napęd pozwalający na znaczącą redukcję CO2. Są napędzane czterema silnikami na skroplony gaz ziemny (LNG) ze wspomaganiem bateryjnym w układzie hybrydowym.

Jeśli wszystkie testy przebiegną pomyślnie, prom zostanie skierowany do stoczni na prace wykończeniowe. Przekazanie jest planowane na grudzień. Chrzest jednostki odbędzie się w Szczecinie.

Prom „Jantar Unity” ma 195,6 m długości i 32,2 szerokości. Długość linii ładunkowej to z kolei 4100 m. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, a załoga będzie liczyła 50 osób.

Edycja tekstu: Michał Król
