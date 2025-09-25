Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Trwa rykowisko, warto zachować ostrożność

Region Kamila Kozioł

Fot. Printscreen Facebook / Nadleśnictwo Kliniska
Fot. Printscreen Facebook / Nadleśnictwo Kliniska
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
To czas rykowiska w lasach - trwa okres godowy jeleni. Samce, czyli byki w tym czasie są nieprzewidywalne. A można je spotkać np. podczas grzybobrania. Czy grzybiarze są przygotowani na takie spotkanie?
- Spotkali państwo już jakiegoś jelenia w lesie? - pyta reporterka. - Nie i może całe szczęście. A wie pani jak się zachować w przypadku takiego bliskiego spotkania? - Ja chyba bym po cichutku się wycofała. - No nie wiem. Na pewno nie drażnić go. Nie wolno uciekać ponoć. - Stado jeleni z łaniami wybiegło na nas. 15 metrów przed kolegą skręciły gdzieś tam w lewo. Myślę, że było ich 30, łącznie może nawet 40. Mój kolega tak się bał, że zamarł ze strachu całkowicie w miejscu - mówią grzybiarze.

- Jelenie są szczególnie aktywne nad ranem lub wieczorem. Są skupione na okresie godowym i bywają wtedy niebezpieczne. Podczas spotkania z takim zwierzęciem w lesie należy zachować ostrożność - mówi rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kliniska Mateusz Bzdęga.

- Przede wszystkim zachować spokój, nie robić też żadnych nieprzewidywalnych ruchów, nie hałasować, powoli, spokojnie się wycofać, a najlepiej pozostać dziś w ukryciu, w jakichś krzewach bądź zadrzewieniach, tak żeby nie stawać twarzą w twarz z tym jeleniem - mówi Bzdęga.

Rykowisko w lasach potrwa do końca października.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
