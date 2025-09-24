Grozili śmiercią i pobiciem, strasząc maczetą

Grozili 23-latkowi maczetą. Skończyło się przesłuchaniem w prokuraturze i dozorem policji.
Chodzi o trzech mieszkańców powiatu drawskiego - w wieku 22, 28 i 45 lat. Mężczyźni przyjechali pod dom 23-latka z Łobza i grozili mu pobiciem i śmiercią przy użyciu maczety.
Za groźby karalne i podżeganie do pobicia, mężczyźni zostali objęci dozorem policji, mają też zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonym.
