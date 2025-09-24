Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolacja charytatywna dla Przemka. Każdy może pomóc

fot. https://pomagam.pl/pky7kk
"Wierzymy, że z waszą pomocą nam się uda" - pod takim hasłem w Chojnie odbędzie się kolacja charytatywna ze zbiórką pieniędzy dla Przemka, chorego na nowotwór mózgu.
Na uczestników czekać będą między innymi licytacje i koncert zespołu Skrzydła. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie komórkami macierzystymi - informuje jedna z organizatorek Beata Burawska-Ziemkiewicz.

- Wszystko zaczęło się w 2017 roku, gdy u Przemka wykryto gwiaździaka. Przyszedł on wtedy operację oraz radioterapię. Niestety koszmar powrócił w maju tego roku. Przemek przyszedł kolejną operację. Obecnie przyjmuje trzeci cykl chemii - dodaje Burawska-Ziemkiewicz.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy - mówi właścicielka lokalu, w którym odbędzie się zbiórka, Barbara Przybylska. - Jest to kolacja zorganizowana dla naszego Przemka, który walczy dzielnie, ale potrzebuje wsparcia finansowego. Podczas wieczoru będą odbywały się licytacje, z których dochód będzie przeznaczony na leczenie Przemka. Serdecznie zapraszamy - podkreśla Przybylska.

Wydarzenie rozpocznie się 10 października o godzinie 19.00 w chojeńskiej restauracji "Makarun". Tam również cały czas trwają zapisy z możliwością finansowego wsparcia terapii Przemka.

Pomóc można również tutaj.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
