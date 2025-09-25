Ekonomista: umowa z Mercosur działa w dwie strony. Rolnicy powinni to wykorzystać

To może być szansa, a nie zagrożenie dla Polski i rolnictwa. Szczeciński ekonomista komentuje umowę z krajami Mercosur.

Edycja tekstu: Michał Król

Porozumienie zakłada zniesienie unijnych ceł na niektóre produkty z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. Jego konsekwencji obawiają się rolnicy, według których może ono doprowadzić do nieuczciwej konkurencji.Rolnicy powinni jednak wykorzystać Mercosur, jako szansę na rozwój, bo umowa działa w dwie strony - mówił w "Rozmowie pod krawatem" dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.- Dla rolników europejskich może być to szansa na to, że niższe cła importowe w przypadku Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju mogą spowodować, że tej żywności będziemy sprzedawać tam więcej. Ona dzisiaj nie jest dominująca, ale mamy marki, które będą tam kupowane - mówi Malkowski.Rolnicy cyklicznie protestują przeciwko umowie. Również polski rząd jest sceptyczny wobec jej zapisów.