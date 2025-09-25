Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]

Ranny bielik dochodzi do siebie w ośrodku dla dzikich zwierząt w Wielgowie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ptak trafił do Zwierzogrodu w ubiegłym tygodniu z powodu problemów ze wzbiciem się w powietrze. Samica bielika przeszła antybiotykoterapię i powoli zdrowieje.- Ona była bardzo, bardzo osłabiona, była też bardzo chuda, więc w pierwszej kolejności trzeba było ustabilizować ptaka. Następnie było wykonane zdjęcie RTG, które potwierdziło najbardziej korzystną wersję, czyli brak złamań - relacjonuje Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu.Najbliższe tygodnie samica spędzi w Zwierzogrodzie. Jak wyjaśnia Seweryniak - nie ma pośpiechu, bo bieliki zimują w Polsce.- Na szczęście bieliki nie są ptakami migrującymi. Ostatnio puszczaliśmy rybołowa i tutaj było faktycznie to dość istotne. W przypadku bielików nie ma takiej potrzeby. Im szybciej, tym oczywiście lepiej dla ptaka, ale nie powinno być problemów - wierzy.Bieliki są w Polsce objęte ścisłą ochroną.