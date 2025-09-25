Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]

Region Anna Pałamar

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Ranny bielik dochodzi do siebie w ośrodku dla dzikich zwierząt w Wielgowie.
Ranny bielik trafił w dobre ręce

Ranny bielik trafił w dobre ręce

Ptak trafił do Zwierzogrodu w ubiegłym tygodniu z powodu problemów ze wzbiciem się w powietrze. Samica bielika przeszła antybiotykoterapię i powoli zdrowieje.

- Ona była bardzo, bardzo osłabiona, była też bardzo chuda, więc w pierwszej kolejności trzeba było ustabilizować ptaka. Następnie było wykonane zdjęcie RTG, które potwierdziło najbardziej korzystną wersję, czyli brak złamań - relacjonuje Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu.

Najbliższe tygodnie samica spędzi w Zwierzogrodzie. Jak wyjaśnia Seweryniak - nie ma pośpiechu, bo bieliki zimują w Polsce.

- Na szczęście bieliki nie są ptakami migrującymi. Ostatnio puszczaliśmy rybołowa i tutaj było faktycznie to dość istotne. W przypadku bielików nie ma takiej potrzeby. Im szybciej, tym oczywiście lepiej dla ptaka, ale nie powinno być problemów - wierzy.

Bieliki są w Polsce objęte ścisłą ochroną.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od wczoraj oglądane 5864 razy)
  2. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5152 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4619 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3744 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od wczoraj oglądane 3245 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zwierzogród. Postępująca rehabilitacja rannego bielika [WIDEO]
Dzięki tabliczkom łatwiej rozpoznać drzewa w Parku Żeromskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Malkowski
Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki zarybiają jezioro Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty