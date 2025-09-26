Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka, Weronika Łyczywek

Mat. CBŚP
Osiem osób zatrzymanych, największa w Polsce nielegalna fabryka fałszywych leków zlikwidowana w Zachodniopomorskiem.
Według nieoficjalnych informacji Radia Szczecin, wśród zatrzymanych są policjanci.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się produkcją i dystrybucją sfałszowanych leków, sterydów i innych środków farmakologicznych - informuje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik komendanta CBŚP.

- Policjanci zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną oraz znaczne ilości sfałszowanych preparatów farmakologicznych, których szacunkowa wartość opiewa na kwotę co najmniej 20 milionów złotych. Na polecenie prokuratury krajowej w Szczecinie zatrzymano osiem osób, w tym jedną, która jest podejrzewana o kierowanie tą grupą - mówi Wrześniowski.

Funkcjonariusze zabezpieczyli też m.in. luksusowe samochody, biżuterię i gotówkę w różnych walutach - wszystko o wartości ponad miliona złotych - dodaje kom. Wrześniowski.

- Ujawnione preparaty nie miały żadnych legalnych odpowiedników oraz stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia oraz życia osób, które mogłyby je stosować. Była to największa tego typu fabryka ujawniona dotychczas w kraju. Warunki produkcji, jakie w niej panowały, rażąco odbiegały od obowiązujących norm i stwarzały poważne zagrożenie dla zdrowia - mówi rzecznik komendanta CBŚP.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu leków, sprowadzania niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, a także prania pieniędzy. Dwie osoby zostały aresztowane.

Jak dowiedziało się Radio Szczecin, wśród zatrzymanych było dwóch policjantów z czynnej służby i żołnierz Żandarmerii Wojskowej. Według naszych informacji, żadna z tych osób nie została aresztowana.

Edycja tekstu: Michał Król
