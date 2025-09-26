Oszukiwał ludzi przez internet. Trafił do aresztu

19-latek oszukiwał w sieci. Wpadł, gdy odbierał przesyłkę z paczkomatu.

Edycja tekstu: Michał Król

Młody mężczyzna wysyłał do kupujących w internecie link, dzięki któremu mieli rzekomo "potwierdzić" transakcję. W ten sposób kierował ich na fałszywą stronę banku, a potem przejmował dostęp do ich kont. Później kupował telefony, płacił za usługi i przelewał pieniądze - mówi nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Wstępne ustalenia wskazują, że 19-latek oszukał kilka osób na łączną kwotę blisko 37 tys. zł. Śledczy posiadają informacje, że liczba pokrzywdzonych może być znacznie większa - mówi Gembala.Sprawa jest rozwojowa. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.To obcokrajowiec, dlatego policja wystąpiła z wnioskiem do Straży Granicznej o wydalenie go z Polski.