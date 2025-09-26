86 lat temu po agresji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę struktury państwa zeszły do podziemia.

To był ewenement na skalę światową, że mimo okupacji państwo nadal działało - tak o powstaniu Polskiego Państwa Podziemnego mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński. Jak podkreśla, gdyby nie wola Polaków, państwo przestałoby funkcjonować.- To bardzo ważna rzecz, żeby o tych ludziach z czasów II wojny światowej pamiętać z uwagi na to, że dzięki ich pracy, ich poświęceniu, zachowano ciągłość struktur państwa polskiego - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.Tajne struktury Polskiego Państwa Podziemnego kontynuowały ciągłość władzy państwowej we współpracy z rządem na uchodźstwie. Mimo niemieckiego terroru udało się zachować sądownictwo, edukację i wojsko - dodaje Męciński.- To była niesamowita rzecz, że w okupowanym przez Niemców państwie polskim, każdego dnia ginęli ludzie, funkcjonowały struktury państwa, które działały - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN.Przed tablicą pamiątkową przy Urzędzie Miasta Szczecin działacze IPN wraz z żołnierzami Armii Krajowej złożyli kwiaty i zapalili znicze.