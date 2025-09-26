Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Spacerek na Uniwerek" ponownie połączy studentów szczecińskich uczelni

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie uczci początek nowego roku akademickiego.
1 października studenci z wykładowcami i władzami uczelni spotkają się na placu Solidarności, skąd wyruszy tradycyjny "Spacerek na Uniwerek" - mówi Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.

- Spacerek miałem po raz pierwszy. Choć ta trasa wydłużona, bo związana również z Teatrem Letnim. Żartobliwie tu dopowiem, że alejkę przygotowaliśmy, więc Fałata będzie się szło znacznie wygodniej - mówi Przepiera.

W Teatrze Letnim odbędzie się uroczysta inauguracja - mówi prof. Arkadiusz Telesiński, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Studenci oczywiście złożą ślubowanie. Panie rektor oraz panowie rektorzy dokonają uroczystej imatrykulacji. Całość zostanie uwieczniona chyba po raz pierwszy w historii, wszystkie chóry uczelniane wystąpią razem - mówi Telesiński.

Spacerek wystartuje o godzinie 11. Inauguracja rozpocznie się o 12.

Edycja tekstu: Michał Król
W Teatrze Letnim odbędzie się uroczysta inauguracja - mówi prof. Arkadiusz Telesiński, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Najnowsze podcasty