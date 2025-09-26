"Spacerek na Uniwerek" ponownie połączy studentów szczecińskich uczelni

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie uczci początek nowego roku akademickiego.
1 października studenci z wykładowcami i władzami uczelni spotkają się na placu Solidarności, skąd wyruszy tradycyjny "Spacerek na Uniwerek" - mówi Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.
- Spacerek miałem po raz pierwszy. Choć ta trasa wydłużona, bo związana również z Teatrem Letnim. Żartobliwie tu dopowiem, że alejkę przygotowaliśmy, więc Fałata będzie się szło znacznie wygodniej - mówi Przepiera.
W Teatrze Letnim odbędzie się uroczysta inauguracja - mówi prof. Arkadiusz Telesiński, prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
- Studenci oczywiście złożą ślubowanie. Panie rektor oraz panowie rektorzy dokonają uroczystej imatrykulacji. Całość zostanie uwieczniona chyba po raz pierwszy w historii, wszystkie chóry uczelniane wystąpią razem - mówi Telesiński.
Spacerek wystartuje o godzinie 11. Inauguracja rozpocznie się o 12.
Edycja tekstu: Michał Król
