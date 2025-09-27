Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Nadchodzą wybory do szczecińskich rad osiedli

Region Julia Nowicka

źródło: wiadomosci.szczecin.eu
źródło: wiadomosci.szczecin.eu
Szczecinianie deklarują gotowość do oddania głosu w wyborach do rad osiedli. W niedzielę o godz. 9 otworzą swoje drzwi lokale wyborcze. Głos oddać będzie można na piątkę kandydatów, a na Pogodnie i Gumieńcach - na siódemkę.
Nie wszyscy mieszkańcy chcą oddać swój głos w wyborach do Rad Osiedli

Nie wszyscy mieszkańcy chcą oddać swój głos w wyborach do Rad Osiedli

Politolog: kampania wyborcza do Rad Osiedli jest żwawa
Wybory do Rad Osiedli - więcej niż jeden głos na karcie
Mieszkańcy zachęcają do udziału w wyborach; aby rada powstała wymagana jest 5-procentowa frekwencja.

- Władza centralna niekoniecznie może znać problemy określonych partii miasta. Przekazanie pewnych części kompetencji zarządzania w ręce władz osiedlowych jest słuszne. - To jest dla nas ważne, bo to są najmniejsze komórki w mieście i to co się dzieje na naszym osiedlu jest mega ważne. Są różne rozkopy i fajnie by było, żeby się ktoś tym zajął. - Dla wszystkich jest lepiej, jeżeli są takie rady, jeżeli ludzie chcą funkcjonować. - Mam poczucie, że to jest ważne, żeby takie osoby były i wspierały. Ważne, żeby były sensowne osoby na tym stanowisku i z tego powodu zdecydowanie idę głosować - mówili szczecinianie.

Lokale otwarte będą do godziny 20. Miejsce, w którym oddajemy głos jest zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Lokalizację lokalu wyborczego można sprawdzić na stronie internetowej urzędu miasta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Mieszkańcy zachęcają do udziału w wyborach; aby rada powstała wymagana jest 5-procentowa frekwencja.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7032 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4795 razy)
  3. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3991 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3926 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3508 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]
Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty