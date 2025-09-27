Nadchodzą wybory do szczecińskich rad osiedli

Szczecinianie deklarują gotowość do oddania głosu w wyborach do rad osiedli. W niedzielę o godz. 9 otworzą swoje drzwi lokale wyborcze. Głos oddać będzie można na piątkę kandydatów, a na Pogodnie i Gumieńcach - na siódemkę.

Lokale otwarte będą do godziny 20. Miejsce, w którym oddajemy głos jest zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Mieszkańcy zachęcają do udziału w wyborach; aby rada powstała wymagana jest 5-procentowa frekwencja.- Władza centralna niekoniecznie może znać problemy określonych partii miasta. Przekazanie pewnych części kompetencji zarządzania w ręce władz osiedlowych jest słuszne. - To jest dla nas ważne, bo to są najmniejsze komórki w mieście i to co się dzieje na naszym osiedlu jest mega ważne. Są różne rozkopy i fajnie by było, żeby się ktoś tym zajął. - Dla wszystkich jest lepiej, jeżeli są takie rady, jeżeli ludzie chcą funkcjonować. - Mam poczucie, że to jest ważne, żeby takie osoby były i wspierały. Ważne, żeby były sensowne osoby na tym stanowisku i z tego powodu zdecydowanie idę głosować - mówili szczecinianie.