Stracił ponad pół miliona. Pobrał aplikację i...

Mieszkaniec Kołobrzegu stracił 600 tys. zł. Uwierzył internetowym oszustom i zainstalował aplikację, która miała umożliwić mu inwestowanie.
Początkowo na stronie internetowej widać było, jak jego zyski rosną - strona była jednak fałszywa.
Kołobrzeżanin zainstalował dodatkowo aplikację - dzięki niej oszust uzyskał dostęp do jego konta bankowego. Mężczyzna stracił 157 tys. euro, czyli ponad 600 tys. zł.
Policjanci przypominają, żeby sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne i być szczególnie ostrożnym, gdy ktoś obiecuje szybki i pewny zysk.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
