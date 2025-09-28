Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zmiany w organizacji ruchu na Smoczej i Krzemiennej

Region Antoni Stefański

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Przebudowa ulic Smoczej i Krzemiennej w szczecińskich Podjuchach wchodzi w kolejną fazę. Dlatego od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.
Nastąpi połówkowe zamknięcie ulicy Krzemiennej i zamknięcie chodnika pomiędzy ulicami Przewiewną i Chełmińską. Na tym odcinku wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Przebudowa ulic Smoczej i Krzemiennej rozpoczęła się w czerwcu i jest prowadzona przez firmę MTM S.A.

Koszt prac wynosi ponad 18 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

