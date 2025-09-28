Zmiany w organizacji ruchu na Smoczej i Krzemiennej

Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Przebudowa ulic Smoczej i Krzemiennej w szczecińskich Podjuchach wchodzi w kolejną fazę. Dlatego od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.