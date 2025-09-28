Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trwa akcja gaśnicza przy ulicy Długosza w Szczecinie.
Zapaliło się mieszkanie na 3. piętrze w kamienicy. Z ogniem walczą cztery zastępy straży pożarnej.

- Ogień był potężny. - Najprawdopodobniej spłonęło mieszkanie na ostatnim piętrze, a jaka przyczyna, to nikt tego nie wie. - Straż ma jak wjechać do podwórka, żeby gasić. Tu jest mur, tu zablokowane, no nie ma gdzie... - relacjonowali mieszkańcy Niebuszewa.

16 osób ewakuowało się przed przybyciem PSP - nikt nie został poszkodowany.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
pożar

Najnowsze podcasty