Goście "Kawiarenki politycznej" RS oceniają wprowadzenie nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Większość gości "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin była zgodna, że wprowadzenie nocnej prohibicji było dobrą decyzją.
Te statystki nie do końca przekonują radnego Prawa i Sprawiedliwości, Macieja Kopcia.
- Ta różnica jest zupełnie niewielka. Mamy z kolei istotny wzrost interwencji pogotowia do osób pod wpływem alkoholu: z 25 do 41 w analogicznym okresie, czyli posługiwanie się tymi statystykami na dzisiaj pewnie jest jeszcze za wczesne - mówił.
Większość mieszkańców Szczecina była, jest i pewnie będzie za tym ograniczeniem - podkreśla przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler.
- Nie jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która taki zakaz wprowadziła; jest ich ponad setka. Mamy zmniejszenie liczb interwencji, jest spokojniej i o tym donoszą mieszkańcy. Wszędzie tam doszło do poprawy bezpieczeństwa i to bardzo ważne - podkreślił.
Statystyki świadczą o tym, że była to dobra decyzja - twierdzi radna klubu OK Polska, Renata Łażewska.
- Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok i że będziemy postępowali dalej w sensie jeszcze większego ograniczenia dostępności alkoholu i zabezpieczenia mieszkańców, tych, którzy chcieliby być w swoim mieście zawsze bezpieczni, szczególnie w godzinach nocnych - powiedziała.
Prohibicja była słuszną decyzją - przyznaje Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.
- Myślę, że małymi krokami ludzie zrozumieją, że alkohol w życiu to nie jest dobra droga. Nikomu nie mówię, żeby się nie bawić, ale jednak stwarza więcej problemów niż korzyści - oceniła.
Nocna prohibicja obowiązuje w Szczecinie od 8 sierpnia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ta różnica jest zupełnie niewielka. Mamy z kolei istotny wzrost interwencji pogotowia do osób pod wpływem alkoholu: z 25 do 41 w analogicznym okresie, czyli posługiwanie się tymi statystykami na dzisiaj pewnie jest jeszcze za wczesne - mówił.
- Nie jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która taki zakaz wprowadziła; jest ich ponad setka. Mamy zmniejszenie liczb interwencji, jest spokojniej i o tym donoszą mieszkańcy. Wszędzie tam doszło do poprawy bezpieczeństwa i to bardzo ważne - podkreślił.
- Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok i że będziemy postępowali dalej w sensie jeszcze większego ograniczenia dostępności alkoholu i zabezpieczenia mieszkańców, tych, którzy chcieliby być w swoim mieście zawsze bezpieczni, szczególnie w godzinach nocnych - powiedziała.