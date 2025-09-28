Goście "Kawiarenki politycznej" RS oceniają wprowadzenie nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Większość gości "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin była zgodna, że wprowadzenie nocnej prohibicji było dobrą decyzją.

Według danych szczecińskiej policji rok temu było 708 interwencji związanych z nadużyciem alkoholu. Teraz - po wprowadzeniu prohibicji - było ich 634. 10-procentowy spadek potwierdza szczecińska Straż Miejska.Te statystki nie do końca przekonują radnego Prawa i Sprawiedliwości, Macieja Kopcia.- Ta różnica jest zupełnie niewielka. Mamy z kolei istotny wzrost interwencji pogotowia do osób pod wpływem alkoholu: z 25 do 41 w analogicznym okresie, czyli posługiwanie się tymi statystykami na dzisiaj pewnie jest jeszcze za wczesne - mówił.Większość mieszkańców Szczecina była, jest i pewnie będzie za tym ograniczeniem - podkreśla przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler.- Nie jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która taki zakaz wprowadziła; jest ich ponad setka. Mamy zmniejszenie liczb interwencji, jest spokojniej i o tym donoszą mieszkańcy. Wszędzie tam doszło do poprawy bezpieczeństwa i to bardzo ważne - podkreślił.Statystyki świadczą o tym, że była to dobra decyzja - twierdzi radna klubu OK Polska, Renata Łażewska.- Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok i że będziemy postępowali dalej w sensie jeszcze większego ograniczenia dostępności alkoholu i zabezpieczenia mieszkańców, tych, którzy chcieliby być w swoim mieście zawsze bezpieczni, szczególnie w godzinach nocnych - powiedziała.Prohibicja była słuszną decyzją - przyznaje Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.- Myślę, że małymi krokami ludzie zrozumieją, że alkohol w życiu to nie jest dobra droga. Nikomu nie mówię, żeby się nie bawić, ale jednak stwarza więcej problemów niż korzyści - oceniła.Nocna prohibicja obowiązuje w Szczecinie od 8 sierpnia.