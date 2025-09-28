Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Goście "Kawiarenki politycznej" RS oceniają wprowadzenie nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Większość gości "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin była zgodna, że wprowadzenie nocnej prohibicji było dobrą decyzją.
Kawiarenka polityczna 28.09.2025

Kawiarenka polityczna 28.09.2025

Eksperci o nocnej prohibicji i pomyśle aby objęła cały kraj
PiS: o kwestii sprzedaży alkoholu powinny decydować lokalne społeczności
Według danych szczecińskiej policji rok temu było 708 interwencji związanych z nadużyciem alkoholu. Teraz - po wprowadzeniu prohibicji - było ich 634. 10-procentowy spadek potwierdza szczecińska Straż Miejska.

Te statystki nie do końca przekonują radnego Prawa i Sprawiedliwości, Macieja Kopcia.

- Ta różnica jest zupełnie niewielka. Mamy z kolei istotny wzrost interwencji pogotowia do osób pod wpływem alkoholu: z 25 do 41 w analogicznym okresie, czyli posługiwanie się tymi statystykami na dzisiaj pewnie jest jeszcze za wczesne - mówił.

Większość mieszkańców Szczecina była, jest i pewnie będzie za tym ograniczeniem - podkreśla przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler.

- Nie jesteśmy pierwszą gminą w Polsce, która taki zakaz wprowadziła; jest ich ponad setka. Mamy zmniejszenie liczb interwencji, jest spokojniej i o tym donoszą mieszkańcy. Wszędzie tam doszło do poprawy bezpieczeństwa i to bardzo ważne - podkreślił.

Statystyki świadczą o tym, że była to dobra decyzja - twierdzi radna klubu OK Polska, Renata Łażewska.

- Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok i że będziemy postępowali dalej w sensie jeszcze większego ograniczenia dostępności alkoholu i zabezpieczenia mieszkańców, tych, którzy chcieliby być w swoim mieście zawsze bezpieczni, szczególnie w godzinach nocnych - powiedziała.

Prohibicja była słuszną decyzją - przyznaje Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.

- Myślę, że małymi krokami ludzie zrozumieją, że alkohol w życiu to nie jest dobra droga. Nikomu nie mówię, żeby się nie bawić, ale jednak stwarza więcej problemów niż korzyści - oceniła.

Nocna prohibicja obowiązuje w Szczecinie od 8 sierpnia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Zobacz
Zobacz

