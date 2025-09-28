Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie i jego okolice przechodzi gruntowne sprzątanie. To w ramach trwającego pikniku ekologicznego "Szlifowanie Szmaragdu - Puszcza na Błysk".
Za porządki wzięli się wolontariusze wyposażeni w pakiety startowe czyli worki na śmieci i rękawiczki. Wspomagają ich nurkowie, którzy czyszczą dno jeziora Szmaragdowego.

- Aktualnie będziemy sprzątać jeziorko. To duża przyjemność wejść do wody, zanurzyć się i coś posprzątać przy okazji, świetnie - ocenił Jacek, jeden z nurków.

- To jest trzecia edycja pikniku. To nasze święto, gdzie staramy się zarażać ludzi ekologicznym duchem i tym, że trzeba dbać o własną przyrodę i o przestrzeń. Potem przychodzą ludzie ze sprzątania i zaczynamy warsztaty: plastyczne, ekologiczne i różne inne - dodał prezes Stowarzyszenia Bezpieczne Miejsce Mariusz Soboniak.

Piknik ekologiczny na Szmaragdowym trwa do godziny 15.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

wrzesień 2025
