Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie i jego okolice przechodzi gruntowne sprzątanie. To w ramach trwającego pikniku ekologicznego "Szlifowanie Szmaragdu - Puszcza na Błysk".

Za porządki wzięli się wolontariusze wyposażeni w pakiety startowe czyli worki na śmieci i rękawiczki. Wspomagają ich nurkowie, którzy czyszczą dno jeziora Szmaragdowego.



- Aktualnie będziemy sprzątać jeziorko. To duża przyjemność wejść do wody, zanurzyć się i coś posprzątać przy okazji, świetnie - ocenił Jacek, jeden z nurków.



- To jest trzecia edycja pikniku. To nasze święto, gdzie staramy się zarażać ludzi ekologicznym duchem i tym, że trzeba dbać o własną przyrodę i o przestrzeń. Potem przychodzą ludzie ze sprzątania i zaczynamy warsztaty: plastyczne, ekologiczne i różne inne - dodał prezes Stowarzyszenia Bezpieczne Miejsce Mariusz Soboniak.



Piknik ekologiczny na Szmaragdowym trwa do godziny 15.



Edycja tekstu: Jacek Rujna