Ukryta wyspa w 13 Muzach. Wstęp tylko dla... zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Rezerwat totalny" - to nazwa wystawy, która powstała w galerii "Tworzę Się" szczecińskiego Domu Kultury "13 Muz".

Zainspirowana została życiem Pola Robiena, ornitologa i miłośnika natury, który mieszkał na jednej z wysp Jeziora Dąbie. Do "rezerwatu totalnego" nie mogą wejść ludzie, dlatego zwiedzający przed wejściem ubrali się w stroje m.in. ptaków.



- Jesteśmy jakby na wyspie. Jest tu bardzo ładnie, dookoła jest mnóstwo kolorów. Podłoga udaje wodę. Są tu drzewa, są dziuple i dużo zwierząt. - Jest tutaj bardzo klimatycznie, pomysł, żeby odwiedzić wystawę wyszedł od naszych dzieci. - Całą rodziną tu jesteśmy, we czwórkę, wśród nas są pszczółka, wilk, krecik i ryba - mówią odwiedzający.



Wyspa Robiena, na której prowadził stację przyrodniczą, objęta została w 1926 roku ochroną prawną - stając się pierwszym rezerwatem przyrody w Dolinie Dolnej Odry.



Autorka edycji: Joanna Chajdas