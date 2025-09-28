Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Ukryta wyspa w 13 Muzach. Wstęp tylko dla... zwierząt [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Rezerwat totalny" - to nazwa wystawy, która powstała w galerii "Tworzę Się" szczecińskiego Domu Kultury "13 Muz".
Zainspirowana została życiem Pola Robiena, ornitologa i miłośnika natury, który mieszkał na jednej z wysp Jeziora Dąbie. Do "rezerwatu totalnego" nie mogą wejść ludzie, dlatego zwiedzający przed wejściem ubrali się w stroje m.in. ptaków.

- Jesteśmy jakby na wyspie. Jest tu bardzo ładnie, dookoła jest mnóstwo kolorów. Podłoga udaje wodę. Są tu drzewa, są dziuple i dużo zwierząt. - Jest tutaj bardzo klimatycznie, pomysł, żeby odwiedzić wystawę wyszedł od naszych dzieci. - Całą rodziną tu jesteśmy, we czwórkę, wśród nas są pszczółka, wilk, krecik i ryba - mówią odwiedzający.

Wyspa Robiena, na której prowadził stację przyrodniczą, objęta została w 1926 roku ochroną prawną - stając się pierwszym rezerwatem przyrody w Dolinie Dolnej Odry.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
wrzesień 2025
