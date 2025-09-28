Znamy laureatów konkursu "Cały Szczecin w kwiatach" [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Dobra wiadomość dotycząca laureatów tegorocznego konkursu "Cały Szczecin w kwiatach". Drugie miejsce w kategorii "balkony" zajęła nasza redakcyjna koleżanka, prezenterka Beata Użarowska - ustępując jedynie Tadeuszowi Słodkowiczowi.