Znamy laureatów konkursu "Cały Szczecin w kwiatach" [ZDJĘCIA]

Dobra wiadomość dotycząca laureatów tegorocznego konkursu "Cały Szczecin w kwiatach". Drugie miejsce w kategorii "balkony" zajęła nasza redakcyjna koleżanka, prezenterka Beata Użarowska - ustępując jedynie Tadeuszowi Słodkowiczowi.
Dodajmy jeszcze, że w kategorii "ogrody" zwyciężyła Elżbieta Sypniewska, w kategorii "rodzinnych ogrodów działkowych" Krystyna i Jerzy Baniewiczowie, a w kategorii "innych form zagospodarowania terenu zielonego" najwyższe uznanie jury zdobył Zbigniew Stankiewicz.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Autorka edycji: Joanna Chajdas