Radni podzieleni ws. szczecińskiej kultury

Sytuacja w szczecińskiej kulturze niepokoi polityków, którzy gościli w niedzielnej "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.
Ostatnie wydarzenia wskazują, że mamy do czynienia z kryzysem - mówił Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości.
- Mieliśmy kontrolę NIK-u i mamy pokłosie tej kontroli - konflikt, który się ciągnie. Wiemy, że próbowano go ukrywać, nie informować opinii publicznej o tym, że pismo, które stało się podstawą do odwołania pana dyrektora Cichego, podpisał jednak wiceprezydent Biskupski. Coś w tym zarządzaniu kulturą nie jest tak - mówił Kopeć.
Za wydarzenia personalne związane z kulturą nie odpowiada Rada Miasta - twierdziła Renata Łażewska, radna klubu OK Polska.
- Zmiana funkcji czy odwołanie ze stanowiska dyrektora Wydziału Kultury, to jest kwestia między tym pracownikiem a pracodawcą. To nie nam oceniać czy dyktować, w jaki sposób ta kwestia powinna być rozstrzygnięta i czy ona była zasadna - mówiła Łażewska.
Zarządzanie kulturą w Szczecinie na przykładzie Teatru Współczesnego niepokoi - podkreślała Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy.
- Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak czują się ci pracownicy. Z jakiejś przyczyny są na niewiadomej i ciągle są w stresie. Jak wtedy można normalnie funkcjonować, pracować i przekazywać tę kulturę - mówi Nawrocka.
Koalicja Obywatelska odpowiada za kulturę w Szczecinie od roku - podkreślał Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
- I właśnie od roku zaczęło dziać się w kulturze bardzo wiele dobrego. I to nie dlatego, że kiedyś było straszliwie źle, a teraz będzie tak dobrze. Dlatego, że sprawy kultury stanęły na swoim miejscu, czyli bardzo ważnym dla radnych Rady Miasta. Postawiliśmy sobie to na początku tej kadencji i to robimy - mówił Tyszler.
