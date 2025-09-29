Nowoczesne parkometry w Kołobrzegu

Na ulicach Kołobrzegu stanęły parkometry nowej generacji.

Edycja tekstu: Michał Król

To dziewięć urządzeń, które do tej pory służyły w letniej strefie parkowania. Teraz stanęły w śródmieściu, gdzie mają ułatwić życie kierowców.Jak deklarują władze miasta nowe maszyny są bardziej intuicyjne w obsłudze niż starsze modele. Jeszcze w tym roku w planach jest modernizacja kilku kolejnych parkometrów.