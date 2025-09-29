Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
ZWiK usuwa awarię na ul. 26 Kwietnia. Będą utrudnienia

Region Anna Pałamar

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Będą utrudnienia w ruchu na ulicy 26 Kwietnia - poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
Od godziny 9 rozpocznie się usuwanie awarii na wodociągu dn 300. Zawężony zostanie odcinek od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z Bohaterów Warszawy. Niedostępny dla kierowców będzie prawy pas jezdni.

Utrudnienia mogą potrwać do końca tygodnia. Mieszkańcy tek okolicy nie powinni mieć problemów z wodą.

Edycja tekstu: Michał Król

