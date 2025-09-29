Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wiceminister infrastruktury: obiekty strategiczne w regionie są bezpieczne

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie ma powodu do niepokoju - obiekty strategiczne są pod odpowiednią ochroną. Wiceminister infrastruktury zapewnia, że służby cały czas trzymają rękę na pulsie i dbają o bezpieczeństwo najważniejszych instalacji w naszym regionie.
Chodzi m.in. o porty czy świnoujski terminal gazowy i ich przygotowanie na ewentualne kolejne rosyjskie prowokacje.

Te działania trwają bez przerwy, ale szczegóły są tajne - mówił Arkadiusz Marchewka w "Rozmowie pod krawatem".

- Zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przykładają bardzo dużą wagę do tego, aby było bezpiecznie. Wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem mają charakter niejawny. Ja nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić co i w jaki sposób jest zabezpieczone - mówi Marchewka.

Świnoujski terminal może przyjąć osiem miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Edycja tekstu: Michał Król
