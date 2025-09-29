Ostatni moment na ubieganie się o mieszkanie socjalne

Jeszcze tylko do wtorku składać można wnioski o najem socjalny lokali w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Oferowane przez miasto mieszkania mają pomóc stanąć na nogi osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak i tym o niskich dochodach. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do wtorku do godziny 15:30.Odpowiednie druki można pobrać ze strony internetowej ZBILK-u lub też wypełnić osobiście w siedzibie przy ulicy Mariackiej 25. Dokumenty można także wysłać pocztą.