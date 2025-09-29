Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Sądowa batalia gmin ws. dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / Arcaion (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Arcaion (CC0 domena publiczna)
Sprawa dostarczania wody i odprowadzania ścieków w sołectwie Łazy trafiła do Sądu Okręgowego w Koszalinie.
Wpłynęły tu dwa pozwy - złożyły je gmina Sianów oraz spółka Ekoprzedsiębiorstwo należąca do gminy Mielno - poinformował sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.

- Łazy należały dawniej do gminy Mielno, obecnie należą do gminy Sianów. Pozwy są dosyć rozbudowane, chodzi o duże pieniądze związane z dotychczasową obsługą tej sieci, ewentualnie ze zwrotem kwoty, która została zainwestowana przez gminę Mielno w zainstalowanie sieci wodociągowej - mówi Przykucki.

Władze gmin Mielno i Sianów próbowały wypracować porozumienie w tej sprawie - również w trakcie spotkań z mieszkańcami. Pojawiły się nawet informacje o odcięciu Łaz od wody. Do tego jednak nie dojdzie do końca procesu, gdyż gwarantuje to zabezpieczenie sądowe.

Edycja tekstu: Michał Król
wrzesień 2025
