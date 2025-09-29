Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Po trzech latach dowodzenia 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną generał Szymon Koziatek przekazał stery gen. Michałowi Rohde.
Jak mówi nowy dowódca "dwunastki", nadchodzące czasy przyniosą ewolucję, ale ważną misją będzie także kontynuacja obrony polskich granic.

- W międzyczasie cała masa ćwiczeń, szkoleń, czyli nauki i kontynuacji tego żołnierskiego rzemiosła, czyli tego, do czego zostaliśmy stworzeni. To będzie przede wszystkim nasze zajęcie przez kolejne przynajmniej pół roku, później pół roku na granicy. Co dalej? Zobaczymy - mówi generał dywizji Michał Rohde.

W trakcie trzech lat dowodzenia 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną jednym z wyzwań dla dowódcy i samych żołnierzy była obrona polsko-wschodnich granic - mówi zdający dowodzenie generał dywizji Szymon Koziatek.

- Jest to misja w kraju, ale jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Żołnierze w pełnym reżimie. Jednorazowo na posterunkach stało 1200 żołnierzy i dla nich to był naprawdę duży wysiłek. Zaczęliśmy w lutym od temperatur minus 20 - mówi gen. Koziatek.

Uroczystości odbyły się w koszarach 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.

Michał Rohde jest generałem dywizji Wojska Polskiego, od 11 września 2023 roku, był zastępcą dowódcy 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Dwukrotnie był na misji w Iraku oraz dwukrotnie w Afganistanie. Jest prawnukiem gen. bryg. Franciszka Kleeberga, dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie”, która stoczyła ostatni bój kampanii wrześniowej.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak mówi nowy dowódca "dwunastki", nadchodzące czasy przyniosą ewolucję, ale ważną misją będzie także kontynuacja obrony polskich granic.
W trakcie trzech lat dowodzenia 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną jednym z wyzwań dla dowódcy i samych żołnierzy była obrona polsko-wschodnich granic - mówi zdający dowodzenie generał dywizji Szymon Koziatek.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7388 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4501 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3971 razy)
  4. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3674 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3634 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty