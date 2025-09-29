Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Po trzech latach dowodzenia 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną generał Szymon Koziatek przekazał stery gen. Michałowi Rohde.

Jak mówi nowy dowódca "dwunastki", nadchodzące czasy przyniosą ewolucję, ale ważną misją będzie także kontynuacja obrony polskich granic.- W międzyczasie cała masa ćwiczeń, szkoleń, czyli nauki i kontynuacji tego żołnierskiego rzemiosła, czyli tego, do czego zostaliśmy stworzeni. To będzie przede wszystkim nasze zajęcie przez kolejne przynajmniej pół roku, później pół roku na granicy. Co dalej? Zobaczymy - mówi generał dywizji Michał Rohde.W trakcie trzech lat dowodzenia 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną jednym z wyzwań dla dowódcy i samych żołnierzy była obrona polsko-wschodnich granic - mówi zdający dowodzenie generał dywizji Szymon Koziatek.- Jest to misja w kraju, ale jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Żołnierze w pełnym reżimie. Jednorazowo na posterunkach stało 1200 żołnierzy i dla nich to był naprawdę duży wysiłek. Zaczęliśmy w lutym od temperatur minus 20 - mówi gen. Koziatek.Uroczystości odbyły się w koszarach 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.Michał Rohde jest generałem dywizji Wojska Polskiego, od 11 września 2023 roku, był zastępcą dowódcy 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Dwukrotnie był na misji w Iraku oraz dwukrotnie w Afganistanie. Jest prawnukiem gen. bryg. Franciszka Kleeberga, dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie”, która stoczyła ostatni bój kampanii wrześniowej.