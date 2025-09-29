Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Areszt dla bandyty-recydywisty

Region Julia Nowicka, Elżbieta Bielecka

Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia przestępstw. źródło: szczecin.policja.gov.pl
Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia przestępstw. źródło: szczecin.policja.gov.pl
Trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Szczecina podejrzanego o napady rabunkowe.
27-latek miał żądać od pracowników stacji paliw pieniędzy grożąc im nożem.

- Napastnik używając niebezpiecznych narzędzi: noża oraz pałki, zażądał od pracowników stacji paliw wydania gotówki. W wyniku zdarzenia sprawca skradł 1200 zł - poinformowała nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Kilka dni temu 27-latek dokonał podobnego napadu - tym razem ukradł 900 zł. Policjanci namierzyli mężczyznę i zatrzymali go. Jak się okazało, miał też włamać się do lokalu gastronomicznego, skąd ukradł 300 zł.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia przestępstw. Był już wcześniej karany.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Napastnik używając niebezpiecznych narzędzi: noża oraz pałki, zażądał od pracowników stacji paliw wydania gotówki. W wyniku zdarzenia sprawca skradł 1200 zł - poinformowała nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7418 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4538 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 4045 razy)
  4. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3729 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3644 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ekspansja tramwaju wodnego w nowym sezonie. Nowe linie, nowe przystanki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty