Areszt dla bandyty-recydywisty

źródło: szczecin.policja.gov.pl

Trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Szczecina podejrzanego o napady rabunkowe.

27-latek miał żądać od pracowników stacji paliw pieniędzy grożąc im nożem.





- Napastnik używając niebezpiecznych narzędzi: noża oraz pałki, zażądał od pracowników stacji paliw wydania gotówki. W wyniku zdarzenia sprawca skradł 1200 zł - poinformowała nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.





Kilka dni temu 27-latek dokonał podobnego napadu - tym razem ukradł 900 zł. Policjanci namierzyli mężczyznę i zatrzymali go. Jak się okazało, miał też włamać się do lokalu gastronomicznego, skąd ukradł 300 zł.





Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnienia przestępstw. Był już wcześniej karany.



