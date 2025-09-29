Ekspansja tramwaju wodnego w nowym sezonie. Nowe linie, nowe przystanki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Samorządowy Szlak Wodny był "strzałem w dziesiątkę"- Starostwo Powiatowe w Policach podsumowało weekendowo-wakacyjne rejsy na trasie Szczecin-Nowe Warpno-Świnoujście.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Z rejsów skorzystało prawie 6 tysięcy osób, a był to tylko pilotaż. W planie są kolejne linie.- Na pewno będą dwa nowe przystanki, czyli Trzebież i Stepnica. Na pewno też już wiemy o tym, że jednym statkiem nie jesteśmy w stanie całej tej trasy zrobić, więc to będą dwie linie: jedna od Szczecina w kierunku Stepnicy, Trzebieży-Nowego Warpna i jedna linia: Nowe Warpno-Świnoujście - zapowiada starosta policki, Shivan Fate.Udowadniamy, że Szczecin leży nad morzem. Udało nam się pod kątem frekwencyjnym, turystycznym i finansowym. Mieszkańcy pokazali, że to kierunek, który powinniśmy obrać - dodaje wiceprezydent Szczecina, Łukasz Kadłubowski.- Podczas rejsu była przeprowadzona ankieta i ona jasno wskazała, że obrany przez nas kierunek związany ze szlakiem wodnym jest dobrym kierunkiem, bo ponad 87 proc. pokazało, że są zadowoleni z rejsu, tylko 1 proc. osób biorących udział był niezadowolony - podkreślił.Był to sukces także pod względem finansowym. Partnerzy deklarowali od 100 do 150 tysięcy złotych wkładu, realnie muszą dopłacić około 40 tysięcy - podkreśla Shivan Fate.- Spodziewaliśmy się, że będziemy więcej dopłacali do tego projektu. Okazuje się, że jednak nie tak, jak myśleliśmy. To wynikało przede wszystkim z tego, że więcej osób płynęło tym statkiem. Mówimy o kwocie 40 225 złotych i każdy samorząd będzie pokrywał te koszty. Było pięć samorządów w tym partnerstwie - dodał.Rejsy odbywały się w każdą sobotę i niedzielę od 28 czerwca do 24 sierpnia.