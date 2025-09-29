Centrum krwiodawstwa znika ze Świnoujścia. Zapowiadany krwiobus

Z mapy punktów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zniknąć ma Świnoujście.

Informacja jest już potwierdzona. Samorząd został oficjalnie poinformowany o planach redukcji. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu mówi, że są już plany alternatywnego rozwiązania.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Z przedstawionych przez RCK analiz wynika, że na te decyzje wpłynęły przede wszystkim argumenty ekonomiczne, a także te związane z brakiem personelu. Regionalne Centrum poinformowało samorząd Świnoujścia, że przyjeżdżałby do Świnoujścia krwiobus - zapowiedział.W tym roku w świnoujskim punkcie RCK zarejestrowanych zostało ok. 640 wielokrotnych krwiodawców.