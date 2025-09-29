Światowy Dzień Serca. Zadbaj o nie - apelują lekarze

Brak aktywności fizycznej, zła dieta i stres - to czynniki, które niszczą nasze serce. Warto o nich mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Serca.

Co zrobić by biło jak dzwon? Dla kondycji naszego serca kluczowy jest odpowiedni styl życia.





- Aktywność fizyczna w odpowiedniej ilości, odpowiednia dieta, którą można określić najprościej jako dieta z ograniczeniem cukrów prostych i tłuszczów zwierzęcych, no i oczywiście unikanie alkoholu i zupełne niepalenie papierosów - przekonuje kardiolog dr Ewa Uścińska.





Choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w Polsce. Warto zatem zainwestować w swoje zdrowie i zadbać o serce, zanim pojawią się niepokojące objawy. Możemy to zrobić między innymi dzięki badaniom profilaktycznym.





- Jest program profilaktyczny dotyczący chorób układu krążenia. Jest to program dedykowany m.in. chorobom serca dla osób od 35. roku życia. Natomiast przede wszystkim proponujemy nowy program profilaktyczny "Moje Zdrowie" - zaleca Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.



🫀 Serce to najciężej pracujący mięsień w naszym ciele. Ale zbyt często przegrywa ze stresem, papierosami, brakiem ruchu i niezdrową dietą. ❗



📊 Choroby układu krążenia, takie jak zawał serca, udar mózgu czy nadciśnienie, są główną przyczyną zgonów w Polsce. Odpowiadają za 47%… pic.twitter.com/w6B4zjt2kM — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 28, 2025 Rady jak dbać o serce znajdziemy także na Internetowym Koncie Pacjenta.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dostępna jest tam ankieta - Dziesiątka dla Serca. Dzięki niej możemy między innymi sprawdzić, czy grozi nam udar lub zawał.