Światowy Dzień Serca. Zadbaj o nie - apelują lekarze

Region Anna Klimczyk

Brak aktywności fizycznej, zła dieta i stres - to czynniki, które niszczą nasze serce. Warto o nich mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Serca.
Co zrobić by biło jak dzwon? Dla kondycji naszego serca kluczowy jest odpowiedni styl życia.

- Aktywność fizyczna w odpowiedniej ilości, odpowiednia dieta, którą można określić najprościej jako dieta z ograniczeniem cukrów prostych i tłuszczów zwierzęcych, no i oczywiście unikanie alkoholu i zupełne niepalenie papierosów - przekonuje kardiolog dr Ewa Uścińska.

Choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną prawie połowy wszystkich zgonów w Polsce. Warto zatem zainwestować w swoje zdrowie i zadbać o serce, zanim pojawią się niepokojące objawy. Możemy to zrobić między innymi dzięki badaniom profilaktycznym.

- Jest program profilaktyczny dotyczący chorób układu krążenia. Jest to program dedykowany m.in. chorobom serca dla osób od 35. roku życia. Natomiast przede wszystkim proponujemy nowy program profilaktyczny "Moje Zdrowie" - zaleca Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Rady jak dbać o serce znajdziemy także na Internetowym Koncie Pacjenta.
Dostępna jest tam ankieta - Dziesiątka dla Serca. Dzięki niej możemy między innymi sprawdzić, czy grozi nam udar lub zawał.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
