Zabójstwo w miejscowości Wicie. Podejrzany uznany za niepoczytalnego

Jest wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa w nadmorskiej miejscowości Wicie. Do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku.
76-latek kilkukrotnie ugodził nożem obywatela Czech. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawcy przedstawiono zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie.
W toku postępowania biegli orzekli, że podejrzany podczas zdarzenia był niepoczytalny.
Prokuratura Rejonowa w Sławnie zawnioskowała do sądu o umieszczenie 76-latka w zakładzie psychiatrycznym.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
