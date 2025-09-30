Ruszyła budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinku

Przy ulicy Pileckiego stanie obiekt dla 19 podopiecznych. Jak podaje portal iSzczecinek.pl, pięć osób otrzyma tam opiekę całodobową, a kolejne czternaście będzie mogło korzystać z pobytu dziennego.
Inwestycję realizuje firma ze Świdwina. Centrum ma być gotowe za rok. Koszt to ponad 4,5 miliona złotych, z czego większość to rządowa dotacja.
Późniejsze funkcjonowanie centrum będzie również finansowane przez Skarb Państwa.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Późniejsze funkcjonowanie centrum będzie również finansowane przez Skarb Państwa.
Autorka edycji: Joanna Chajdas