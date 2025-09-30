Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ruszyła budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinku

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
Przy ulicy Pileckiego stanie obiekt dla 19 podopiecznych. Jak podaje portal iSzczecinek.pl, pięć osób otrzyma tam opiekę całodobową, a kolejne czternaście będzie mogło korzystać z pobytu dziennego.
Inwestycję realizuje firma ze Świdwina. Centrum ma być gotowe za rok. Koszt to ponad 4,5 miliona złotych, z czego większość to rządowa dotacja.

Późniejsze funkcjonowanie centrum będzie również finansowane przez Skarb Państwa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7470 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4577 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4131 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od przedwczoraj oglądane 3873 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3782 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ekspansja tramwaju wodnego w nowym sezonie. Nowe linie, nowe przystanki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty