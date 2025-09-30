Zamiast punktu krwiodawstwa będzie autobus. Świnoujścianie protestują [ZDJĘCIA]

Zamiast punktu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa będzie autobus. Takie zmiany mają zajść w Świnoujściu.

Sytuacją zbulwersowani są Honorowi Dawcy Krwi, jak Paweł Sujka, dawca i radny Świnoujścia. - Mieszkańcy Świnoujska często oddają krew. Jesteśmy wyjątkowym miastem. W przypadku jakiegoś wydarzenia nie będziemy mieli skąd wziąć tej krwi. Krew nie dojedzie na czas, a mówienie o tym, że przyjedzie tutaj do nas jakiś autobus, który będzie pobierał krew raz w miesiącu jest po prostu nieprzemyślaną decyzją.





Jak mówią Honorowi Dawcy Krwi, decyzja jest dla nich niezrozumiała i może zaowocować zmniejszeniem liczby dawców.





- To jest nonsens i bardzo ukróci liczbę osób oddających krew. Jestem przewodniczącym Klubu Honorowych Dawców Krwi na terminalu LNG Świnoujście. Nas jest ponad 40 osób i z tego co mi już koledzy i koleżanki mówili, to niestety zrezygnują. - Walczymy o zatrzymaniu tego punktu, to jest bardzo ważne dla naszego miasta. Oznacza to dla nas dalekie dojazdy przede wszystkim do Szczecina, bo to zostanie jedyny taki punkt największy. - Absolutnie bym nie dojeżdżała, ponieważ tam oczekiwanie to jest nawet do 7 godzin. - Chętnie oddajemy krew w mieście i to jest duży problem - mówią krwiodawcy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Decyzją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zlikwidowany zostanie oddział terenowy.W Świnoujściu w tym roku zarejestrowanych zostało około 640 wielokrotnych dawców. Zbierają oni podpisy pod petycją przeciwko zamknięciu oddziału.