Od środy czeka nas rewolucja w sklepach

źródło: pixabay.com/pl/MatthewGollop MatthewGollop/CC0 - domena publiczna

Związana będzie z pojawieniem się nowych opakowań, które podlegać będą dodatkowej opłacie kaucyjnej.

Chodzi o szklane butelki zwrotne o pojemności do 1,5 litra, puszki po napojach o pojemności do 1 litra oraz butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów pojemności.



Nowe opakowania kaucyjne rozpoznamy po charakterystycznym symbolu na etykiecie - informuje wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.



- To jest taki prostokąt ze strzałkami, a w środku jest wyraźnie napisane ile ta kaucja wynosi - 50 groszy albo złotówkę. Jeżeli tego znaku nie ma, to znaczy, że to opakowanie nie jest jeszcze w systemie kaucyjnym - podkreśla Sowińska.



Opłata kaucyjna za te opakowania będzie pobierana przy sklepowej kasie. Odzyskamy ją, odnosząc butelkę czy puszkę do dowolnego punktu objętego systemem - mówi rzecznik prasowy ministerstwa klimatu i środowiska Marek Pogorzelski.



- Nie musimy mieć wtedy żadnego paragonu, nie ma konieczności, żeby to ta sama osoba w tym samym sklepie zwracała to opakowanie. Możemy więc spokojnie kupić sobie na wakacjach - ruszając w podróż - butelkę wody. Po czym zwrócić opakowanie w punkcie docelowym chociażby. Ważne, żeby to było w Polsce - dodaje Pogorzelski.



Obowiązek przyjmowania opakowań kaucyjnych będą miały sklepy o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych.



Mniejsze punkty handlowe takiego obowiązku mieć nie będą.



Autorka edycji: Joanna Chajdas