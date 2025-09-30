Mali artyści namalowali van Gogha po swojemu [ZDJĘCIA]

Uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły Podstawowej numer 51 w Szczecinie zmierzyli się z legendą malarstwa - Vincentem van Goghiem. Ich 18 dzieł można zobaczyć w Galerii Wojewody.

Edycja tekstu: Michał Król

- Wzorowaliśmy się stylem malowania Vincenta. - On jest jednym z najsłynniejszych artystów. - Na początku oczywiście szkic, a potem zaczęliśmy malować. - Staraliśmy się robić grube pociągnięcia pędzlem, tak jak on kiedyś to robił. - Bardzo dobrze malujemy, nam to sprawia przyjemność. - Cieszyłabym się, jakby ludzie podziwiali pracę, którą zrobiliśmy z serca, a nie tak na siłę. Tak po prostu zrobiliśmy to, co lubimy, chcieliśmy i że ludzie by chcieli to podziwiać - mówią dzieci.- Całość jest zrobiona pędzlem. Rok ukończenia 2025, jak to pięknie brzmi - powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.Wystawę "Nasz Vincent" można oglądać do 16 października.