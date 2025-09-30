Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce

Dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US, ekspert ds. bezpieczeństwa z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Potrzebujemy ćwiczeń dla obywateli, które przygotują nas do sytuacji kryzysowych - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" prof. Grzegorz Ciechanowski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Grzegorz Ciechanowski



- Myślę, że to nie jest trudne, trzeba tylko się mentalnie przygotować. Mamy doskonałe przykłady z tej Skandynawii chociażby, gdzie ludzie są świadomi i wiedzą co robić, gdzie uciekać, co ze sobą zabierać. I myślę, że te trzy elementy są bardzo ważne - dodał prof. Ciechanowski.



Ekspert przyznał natomiast, że kwestia ewentualnej ucieczki i schronienia jest nadal niezbyt dobrze przećwiczona. Ale - żeby nie było tak fatalistycznie - prof. Ciechanowski podkreślił, że żyjemy w najbezpieczniejszym miejscu w Polsce.



- Szczecin jest najbardziej bezpiecznym miastem w Polsce. Nie muszę tłumaczyć tego z poziomu geograficznego, ale jesteśmy też blisko granicy z Niemcami. Gdyby Rosja chciała w nas uderzyć, to naprawdę musieliby dobrze się zastanowić, czy jakaś rakieta nie trafi w kierunku Niemiec - tłumaczył prof. Ciechanowski.



W trakcie audycji został poruszony m.in. również wątek systemów antydronowych. Ekspert stwierdził, że Polska mogłaby w ciągu roku dobrze przygotować się do obrony przed dronami - ale to zależy od wielu czynników, w tym od władz i wojskowych decydentów.



Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia na naszej



Do środowej "Rozmowy pod Krawatem" zaproszenie Piotra Tolki przyjęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.



Autorka edycji: Joanna Chajdas Ekspert do spraw bezpieczeństwa podkreślił, że widzi tu rolę dla rządzących, dla samorządów i np. dla wojsk obrony terytorialnej. Prof. Ciechanowski wskazał przede wszystkim na rolę szkół - według niego już uczniowie powinni wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej.- Myślę, że to nie jest trudne, trzeba tylko się mentalnie przygotować. Mamy doskonałe przykłady z tej Skandynawii chociażby, gdzie ludzie są świadomi i wiedzą co robić, gdzie uciekać, co ze sobą zabierać. I myślę, że te trzy elementy są bardzo ważne - dodał prof. Ciechanowski.Ekspert przyznał natomiast, że kwestia ewentualnej ucieczki i schronienia jest nadal niezbyt dobrze przećwiczona. Ale - żeby nie było tak fatalistycznie - prof. Ciechanowski podkreślił, że żyjemy w najbezpieczniejszym miejscu w Polsce.- Szczecin jest najbardziej bezpiecznym miastem w Polsce. Nie muszę tłumaczyć tego z poziomu geograficznego, ale jesteśmy też blisko granicy z Niemcami. Gdyby Rosja chciała w nas uderzyć, to naprawdę musieliby dobrze się zastanowić, czy jakaś rakieta nie trafi w kierunku Niemiec - tłumaczył prof. Ciechanowski.W trakcie audycji został poruszony m.in. również wątek systemów antydronowych. Ekspert stwierdził, że Polska mogłaby w ciągu roku dobrze przygotować się do obrony przed dronami - ale to zależy od wielu czynników, w tym od władz i wojskowych decydentów.Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia na naszej podstronie , na radiowym Facebooku i kanale YouTube Do środowej "Rozmowy pod Krawatem" zaproszenie Piotra Tolki przyjęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.