Radni sejmiku PIS pytają o łączenie funkcji sprawowanych przez Olgierda Geblewicza [ZDJĘCIA]

Czy Olgierd Geblewicz może być radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja? Pytanie zadają radni sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości wskazując jednocześnie, że żona Geblewicza jest radną gminy Goleniów.

- Widzimy, że ta pilność jest różnie rozumiana przez panią przewodniczącą. Mieliśmy w tym czasie sesję sejmiku, gdzie takiej informacji nie otrzymaliśmy. Możemy się domyślać, że jest ona celowo zatajana przez panią przewodniczącą. Skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie - powiedziała.

Teresa Kalina przekazała z kolei, że odpowiedziała komisarzowi wyborczemu po trzech dniach od wpłynięcia wniosku. Odpowiedziała też, że nie ma obowiązku informowania radnych o każdym piśmie.





Natomiast sam wniosek o uchylenie mandatu uznano za bezprzedmiotowy. Jak stwierdzono, nie zachodzą okoliczności prawne i faktyczne skutkujące wygaszeniem mandatu.



- Powołujemy się na wniosek komisarza wyborczego w Szczecinie Tomasza Czapiewskiego, o uchylenie mandatu Geblewicza, który został wysłany przewodniczącej Sejmiku Teresie Kalinie 15 lipca tego roku. Zawiera on prośbę o jego pilne i wnikliwe rozpatrzenie – mówi radna Sejmiku Agnieszka Kurzawa.