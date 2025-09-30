Są chętni na remont ulicy Nehringa

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na remont jezdni i chodników w ciągu ulicy Nehringa.
Wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. Teraz rozpocznie się weryfikacja ofert.
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni ul. Nehringa na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej, o długości dwóch kilometrów. Wyremontowane zostaną również chodniki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
