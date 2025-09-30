Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Są chętni na remont ulicy Nehringa

Region Anna Pałamar

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy oferty wpłynęły w przetargu na remont jezdni i chodników w ciągu ulicy Nehringa.
Wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. Teraz rozpocznie się weryfikacja ofert.

W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni ul. Nehringa na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Polickiej, o długości dwóch kilometrów. Wyremontowane zostaną również chodniki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

