We wrześniu nadmorscy hotelarze nadrabiali straty po chłodnym lecie

Wrzesień lepszy od lipca - tak o obłożeniu hoteli mówią branżyści. Wiele wskazuje na to, że jesień pozwoli nadrobić straty po deszczowym i zimnym lecie. W wielu świnoujskich hotelach obłożenie w tej chwili jest stuprocentowe.

By spędzić jesienny weekend nad morzem, pokój trzeba rezerwować z wyprzedzeniem - przyznaje Katarzyna Cysewska z Apart Green Concrete.- Jeżeli chodzi o weekend, to musi przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o odwrócony weekend, czyli niedziela i np. poniedziałek, wtorek, można tydzień przed - mówi Cysewska.Jak się okazuje, wrzesień dla wielu hoteli pod względem statystyk jest lepszy niż środek sezonu - mówi pan Radosław z hotelu West Baltic Resort w Świnoujściu.- Wbrew pozorom mieliśmy pełne obłożenie przez cały sezon, natomiast musieliśmy trochę zejść z cen. Wrzesień i październik są najbardziej oblegane wbrew pozorom terminy i u nas obłożenie jest jeszcze pełne - mówi pan Radosław.Po trudnym lecie przyszła pracowita, ale jak dotąd owocna jesień. Spadku gości hotelarze spodziewają się dopiero pod koniec listopada.