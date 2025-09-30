Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

We wrześniu nadmorscy hotelarze nadrabiali straty po chłodnym lecie

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Wrzesień lepszy od lipca - tak o obłożeniu hoteli mówią branżyści. Wiele wskazuje na to, że jesień pozwoli nadrobić straty po deszczowym i zimnym lecie. W wielu świnoujskich hotelach obłożenie w tej chwili jest stuprocentowe.
By spędzić jesienny weekend nad morzem, pokój trzeba rezerwować z wyprzedzeniem - przyznaje Katarzyna Cysewska z Apart Green Concrete.

- Jeżeli chodzi o weekend, to musi przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o odwrócony weekend, czyli niedziela i np. poniedziałek, wtorek, można tydzień przed - mówi Cysewska.

Jak się okazuje, wrzesień dla wielu hoteli pod względem statystyk jest lepszy niż środek sezonu - mówi pan Radosław z hotelu West Baltic Resort w Świnoujściu.

- Wbrew pozorom mieliśmy pełne obłożenie przez cały sezon, natomiast musieliśmy trochę zejść z cen. Wrzesień i październik są najbardziej oblegane wbrew pozorom terminy i u nas obłożenie jest jeszcze pełne - mówi pan Radosław.

Po trudnym lecie przyszła pracowita, ale jak dotąd owocna jesień. Spadku gości hotelarze spodziewają się dopiero pod koniec listopada.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7519 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4639 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4181 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od przedwczoraj oglądane 4028 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3828 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:30
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Grzegorz Ciechanowski
Ekspansja tramwaju wodnego w nowym sezonie. Nowe linie, nowe przystanki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty